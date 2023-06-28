В Южной Корее все жители помолодели на 1-2 года: что произошло

В столице Южной Кореи Сеуле. Фото: Reuters/Kim Soo-hyeon

Южная Корея, наконец, отменила все местные системы подсчета возраста людей. После окончательного введения единого международного стандарта все граждане страны помолодели на один-два года.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Почему корейцы помолодели

Со вчерашнего дня, 27 июня, в Южной Корее все граждане помолодели на год или два.

Это произошло потому, что вступили в силу законы, отменявшие все местные системы подсчета возраста.

На всей территории страны начал использоваться только международный стандарт.

Как в Корее вычисляли людской возраст

До последнего времени в Республике Корея использовались три разных системы подсчета человеческого возраста.

Согласно традиционному корейскому обычаю, в момент рождения ребенку сразу исполнялся один год. В дальнейшем каждый 1 января всем добавлялось по одному году. Такая система была самой распространенной в Южной Корее.

Кроме того, для призыва в армию или разрешение употреблять алкоголь или табак существовала своя отдельная система. Согласно ей момент рождения был нулевой точкой отсчета, но год прибавлялся к возрасту человека не в годовщину рождения, а также 1 января каждого нового календарного года.

Ну, и с 60-х годов прошлого века в Южной Корее начали внедрять международный стандарт, принятый и в Украине — прежде всего, медицинских и юридических документов. Именно он теперь стал единственным действующим в стране.

Напомним, что ученые выяснили, почему во взрослом возрасте время летит быстрее.