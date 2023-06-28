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У Південній Кореї усі жителі помолодшали на 1-2 роки: що сталося

28 червня 2023 08:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Південній Кореї усі жителі помолодшали на 1-2 роки: що сталося
У столиці Південної Кореї Сеулі. Фото: Reuters/Kim Soo-hyeon
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Південна Корея врешті скасувала усі місцеві системи підрахунку віку людей. Після остаточного запровадження єдиного міжнародного стандарту усі громадяни країни помолодшали на один-два роки.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Чому корейці помолодшали

Від учора, 27 червня, в Південній Кореї усі громадяни помолодшали на рік чи два.

Це сталося тому, що набули чинності закони, які скасовували усі місцеві системи підрахунку віку.

На усій території країни почав використовуватися лише міжнародний стандарт.

Як у Кореї обчислювали людський вік

До останнього часу у Республіці Корея використовувалися аж три різні системи підрахунку людського віку.

Згідно із традиційним корейським звичаєм, у момент народження дитині відразу виповнювався один рік. Надалі кожного 1 січня усім додавалося по одному року. Така система була найрозповсюдженішою у Південній Кореї.

Крім того, для призову до армії чи дозволу вживати алкоголь або тютюн існувала своя окрема система. Згідно з нею, момент народження був нульовою точкою відліку, але рік додавався до віку людини не в річницю народження, а так само 1 січня кожного нового календарного року.

Ну, і з 60-х років минулого століття в Південній Кореї почали впроваджувати міжнародний стандарт, прийнятий і в Україні — перш за все, медичних та юридичних документів. Саме він тепер став єдиним чинним у країні.

Нагадаємо, що науковці з'ясували, чому у дорослому віці час летить швидше.

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