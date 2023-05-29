В северной части Косово НАТО развернули свои силы

Военный НАТО. Фото из открытых источников

Сегодня, 29 мая, в северной части Косово миротворцы НАТО развернули свои войска вблизи трех мэрий. Все для того, чтобы умерить сербов, которые выходят на протесты против прихода к власти мэров.

Об этом сообщает Reuters.

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Колючая проволока от НАТО

У границы с Сербией, а именно в городе Лепосавичи, миротворцы НАТО установили границы — колючую проволоку вокруг здания мэрии, чтобы защитить ее от разъяренных сербов.

Кроме того, американские миротворцы НАТО заблокировали и ратушу в зубах-потоке также для защиты от разъяренных активистов. Отмечается, что косовская полиция применила слезоточивый газ против прорвавших препятствие сербов, пытавшихся пройти к зданию мэрии.

В материале говорится, что столкновения в нескольких муниципалитетах возникли еще в пятницу. Там полиция также применяла слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать сербских протестующих.

Напомним, ранее мы писали, что НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений — партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.

Участники НАТО хотят предложить Украине новый формат взаимоотношений для демонстрации политической поддержки в войне с Россией. Однако чтобы стать равноценным членом НАТО, Украине еще далеко. Отмечается, что заявка Украины на вступление в НАТО станет основной темой Вильнюсского саммита альянса в июле. Тем временем поддерживает идея повысить статус Украины в альянсе.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33 членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.