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У північній частині Косова НАТО розгорнули свої сили

29 травня 2023 14:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У північній частині Косова НАТО розгорнули свої сили
Військовий НАТО. Фото з відкритих джерел
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 29 травня, у північній частині Косова миротворці НАТО розгорнули свої війська поблизу трьох мерій. Усе для того, аби стримати сербів, які виходять на протести проти приходу до влади мерів.

Про це повідомляє Reuters.

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Колючий дріт від НАТО

Поблизу кордону з Сербією, а саме в місті Лепосавичі, миротворці НАТО встановили кордони — колючий дріт навколо будівлі мерії, щоб захистити її від розлючених сербів.

Окрім цього, американські миротворці НАТО заблокували і ратушу в зубів-Потоку також для захисту від розлючених активістів. Зазначається, що косовська поліція застосувала сльозогінний газ проти сербів, які прорвали перешкоду та намагалися пройти до будівлі мерії.

 

У матеріалі йдеться, що сутички в кількох муніципалітетах виникли ще в пʼятницю. Там поліція також застосовувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати сербських протестувальників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАТО запропонує Україні інший формат дипломатичних відносин — партнерських. Про входження в Альянс поки не йдеться.

Учасники Альянсу хочуть запропонувати Україні новий формат взаємовідносин задля демонстрації політичної підтримки у війні з Росією. Однак, щоб стати рівноцінним членом НАТО, Україні ще далеко. Зазначається, що заявка України на вступ до НАТО буде основною темою Вільнюського саміту альянсу в липні. Тим часом набуває підтримки ідея підвищити статус України в альянсі.

Додамо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.

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