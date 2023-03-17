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В Северной Корее прокомментировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты

17 марта 2023 09:52
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Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты
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Северная Корея заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы "внушать страх во врагов", поскольку Южная Корея и Япония договорились на саммите тесно сотрудничать с региональной безопасностью с Соединенными Штатами и провели военные учения вокруг региона.

Об этом пишет AP News.

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Детали

Как отмечает издание, с четырьмя ракетными демонстрациями примерно через неделю Северная Корея усилила свой безоговорочный ответ на продолжающиеся американо-южнокорейские военные учения, крупнейшие в своем роде за последние годы.

"Администрация Байдена хочет лучших связей между Южной Кореей и Японией, которые пришли в упадок из-за исторических проблем в последние годы, поскольку она стремится укрепить свою сеть альянсов в Азии, чтобы противостоять ядерной угрозе Северной Кореи и росту влияния Китая", — пишет AP News.

Запуск ракеты

Официальное корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Ким Чен Ын контролировал испытательный запуск ракеты Hwasong-17 и отметил необходимость "внушать страх во врагов" из-за того, что оно назвало "открытой враждой", которую демонстрирует Северная Корея. Обучение США и Южной Корее.

Запущенная под большим углом во избежание территории соседей Северной Кореи ракета достигла максимальной высоты 6045 километров (3756 миль) и преодолела 1000 километров (621 милю), прежде чем приземлиться в водах у восточного побережья страны, сообщает KCNA.

Южнокорейские и японские военные оценили полет аналогично, указав, что материковая часть США находится в радиусе действия ракеты. Остается непонятным, разработала ли Северная Корея ядерные бомбы, достаточно малые, чтобы поместиться на ее ракеты большой дальности, или технологию, которая гарантирует, что их боеголовки переживут возвращение в атмосферу, когда они выпущены по нормальной траектории.

На фотографиях и видео северокорейских государственных СМИ видно, как Ким наблюдает издалека, как ракета вылетела из ракеты-носителя, припаркованной на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Напомним, 16 марта Северная Корея запустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это произошло перед встречей президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Токио. Это первый визит южнокорейского лидера в Японию за десять лет.

Фото: AP News

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