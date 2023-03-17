В Северной Корее прокомментировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

Северная Корея заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы "внушать страх во врагов", поскольку Южная Корея и Япония договорились на саммите тесно сотрудничать с региональной безопасностью с Соединенными Штатами и провели военные учения вокруг региона.

Об этом пишет AP News.

Детали

Как отмечает издание, с четырьмя ракетными демонстрациями примерно через неделю Северная Корея усилила свой безоговорочный ответ на продолжающиеся американо-южнокорейские военные учения, крупнейшие в своем роде за последние годы.

"Администрация Байдена хочет лучших связей между Южной Кореей и Японией, которые пришли в упадок из-за исторических проблем в последние годы, поскольку она стремится укрепить свою сеть альянсов в Азии, чтобы противостоять ядерной угрозе Северной Кореи и росту влияния Китая", — пишет AP News.

Запуск ракеты

Официальное корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что лидер Ким Чен Ын контролировал испытательный запуск ракеты Hwasong-17 и отметил необходимость "внушать страх во врагов" из-за того, что оно назвало "открытой враждой", которую демонстрирует Северная Корея. Обучение США и Южной Корее.

Запущенная под большим углом во избежание территории соседей Северной Кореи ракета достигла максимальной высоты 6045 километров (3756 миль) и преодолела 1000 километров (621 милю), прежде чем приземлиться в водах у восточного побережья страны, сообщает KCNA.

Южнокорейские и японские военные оценили полет аналогично, указав, что материковая часть США находится в радиусе действия ракеты. Остается непонятным, разработала ли Северная Корея ядерные бомбы, достаточно малые, чтобы поместиться на ее ракеты большой дальности, или технологию, которая гарантирует, что их боеголовки переживут возвращение в атмосферу, когда они выпущены по нормальной траектории.

На фотографиях и видео северокорейских государственных СМИ видно, как Ким наблюдает издалека, как ракета вылетела из ракеты-носителя, припаркованной на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Напомним, 16 марта Северная Корея запустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это произошло перед встречей президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Токио. Это первый визит южнокорейского лидера в Японию за десять лет.

Фото: AP News