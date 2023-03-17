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У Північній Кореї прокоментували запуск міжконтинентальної балістичної ракети

17 березня 2023 09:52
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Кім Чен Ин спостерігає за запуском балістичної ракети
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Північна Корея заявила, що запустила міжконтинентальну балістичну ракету, щоб "вселяти страх у ворогів", оскільки Південна Корея та Японія домовилися на саміті тісно співпрацювати з регіональною безпекою зі Сполученими Штатами та провели військові навчання навколо регіон.

Про це пише AP News.

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Відповідь Північної Кореї

Як зазначає видання, з чотирма ракетними демонстраціями приблизно за тиждень Північна Корея посилила свою беззастережну відповідь на триваючі американо-південнокорейські військові навчання, які є найбільшими у своєму роді за останні роки.

"Адміністрація Байдена хоче кращих зв’язків між Південною Кореєю та Японією, які занепали через історичні проблеми в останні роки, оскільки вона прагне зміцнити свою мережу альянсів в Азії, щоб протистояти ядерній загрозі Північної Кореї та зростанню впливу Китаю", — пише AP News.

Офіційне корейське центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що лідер Кім Чен Ин контролював випробувальний запуск ракети Hwasong-17 і наголосило на необхідності "вселяти страх у ворогів" через те, що воно назвало "відкритою ворожнечею", яку демонструє Північна Корея. Навчання США і Південної Кореї.

Запущена під великим кутом, щоб уникнути території сусідів Північної Кореї, ракета досягла максимальної висоти 6045 кілометрів (3756 миль) і подолала 1000 кілометрів (621 милю), перш ніж приземлитися у водах біля східного узбережжя країни, повідомляє KCNA.

Південнокорейські та японські військові оцінили політ аналогічно, вказавши, що материкова частина США знаходиться в радіусі дії ракети. Залишається незрозумілим, чи Північна Корея розробила ядерні бомби, достатньо малі, щоб поміститися на її ракети великої дальності, або технологію, яка гарантує, що їх боєголовки переживуть повернення в атмосферу, коли вони випущені за нормальною траєкторією.

На фотографіях і відео північнокорейських державних ЗМІ видно, як Кім спостерігає здалеку, як ракета вилетіла з ракети-носія, припаркованої на злітно-посадковій смузі аеропорту.

Нагадаємо, 16 березня Північна Корея запустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Це сталося перед зустріччю президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в Токіо. Це перший візит південнокорейського лідера до Японії за понад десять років.

Фото: AP News

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