Северная Корея провела первые учения по ядерной контратаке

Ядерные учения в Северной Корее. Фото: Rodong Sinmun

В КНДР впервые провели военные учения по нанесению условного ядерного контрудара. Руководил процессом северокорейский диктатор Ким Чен Ин.

Об этом сегодня, 23 апреля, сообщило агентство KCNA.

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Испытания проводились в форме залпового ракетного запуска. Военные КНДР выпустили несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря у своего восточного побережья.

Таким образом, в КНДР проверили работу общенациональной системы управления ядерным оружием — она называется "ядерный триггер". "Артиллерийские силы северокорейской армии присоединились к первым в стране подобным учениям, чтобы продемонстрировать диверсифицированный ядерный потенциал и протестуя против "провокационных и инвазивных" военных учений США и Южной Кореи", — написал журналист KCNA.

СМИ КНДР также сообщают, что Ким Чен Ын высоко оценил готовность "лучшего в мире" тактического ядерного оружия и остался доволен учениями.

Напомним, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда сообщил о готовности размещения американского ядерного оружия в стране.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд призвал НАТО готовиться к ядерной войне с Россией.