Северная Корея провела первые учения по ядерной контратаке

В Северной Корее провели первые учения с ядерным триггером
В КНДР впервые провели военные учения по нанесению условного ядерного контрудара. Руководил процессом северокорейский диктатор Ким Чен Ин.
Об этом сегодня, 23 апреля, сообщило агентство KCNA.
КНДР выпустили несколько баллистических ракет малой дальности
Испытания проводились в форме залпового ракетного запуска. Военные КНДР выпустили несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря у своего восточного побережья.
Таким образом, в КНДР проверили работу общенациональной системы управления ядерным оружием — она называется "ядерный триггер". "Артиллерийские силы северокорейской армии присоединились к первым в стране подобным учениям, чтобы продемонстрировать диверсифицированный ядерный потенциал и протестуя против "провокационных и инвазивных" военных учений США и Южной Кореи", — написал журналист KCNA.
СМИ КНДР также сообщают, что Ким Чен Ын высоко оценил готовность "лучшего в мире" тактического ядерного оружия и остался доволен учениями.
Напомним, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда сообщил о готовности размещения американского ядерного оружия в стране.
Ранее бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд призвал НАТО готовиться к ядерной войне с Россией.
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