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У Північній Кореї Провели перші навчання з ядерним тригером

23 квітня 2024 04:16
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Північна Корея провела перші навчання з ядерної контратаки
Ядерні навчання у Північній Кореї. Фото: Rodong Sinmun
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У КНДР вперше провели військові навчання з нанесення умовного ядерного контрудару. Керував тренуваннями північно-корейський диктатор Кім Чен Ин. 

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомило агентство KCNA.

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КНДР випустили кілька балістичних ракет малої дальності

Як пише видання, випробовування проводилися у формі залпового ракетного запуску. Військові КНДР випустили кілька балістичних ракет малої дальності у бік моря біля свого східного узбережжя.

У такий спосіб у КНДР переверили роботу загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю — вона називається "ядерний тригер". "Артилерійські сили північнокорейської армії долучилися до перших у країні подібних навчань, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал та протестуючи проти "провокаційних та інвазивних" військових навчань США та Південної Кореї", — написав журналіст KCNA.

ЗМІ КНДР також повідомляють, що Кім Чен Ин високо оцінив готовність "найкращої у світі" тактичної ядерної зброї, а також був задоволений навчаннями. 

Нагадаємо, 22 квітня Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про готовність розміщення американської ядерної зброї у країні.

Раніше колишній міністр оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд закликав НАТО готуватися до ядерної війни з Росією.

військові навчання
КНДР
Кім Чен Ин
ядерна зброя
ядерна небезпека

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