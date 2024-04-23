Північна Корея провела перші навчання з ядерної контратаки

У Північній Кореї Провели перші навчання з ядерним тригером
У КНДР вперше провели військові навчання з нанесення умовного ядерного контрудару. Керував тренуваннями північно-корейський диктатор Кім Чен Ин.
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомило агентство KCNA.
КНДР випустили кілька балістичних ракет малої дальності
Як пише видання, випробовування проводилися у формі залпового ракетного запуску. Військові КНДР випустили кілька балістичних ракет малої дальності у бік моря біля свого східного узбережжя.
У такий спосіб у КНДР переверили роботу загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю — вона називається "ядерний тригер". "Артилерійські сили північнокорейської армії долучилися до перших у країні подібних навчань, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал та протестуючи проти "провокаційних та інвазивних" військових навчань США та Південної Кореї", — написав журналіст KCNA.
ЗМІ КНДР також повідомляють, що Кім Чен Ин високо оцінив готовність "найкращої у світі" тактичної ядерної зброї, а також був задоволений навчаннями.
Нагадаємо, 22 квітня Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про готовність розміщення американської ядерної зброї у країні.
Раніше колишній міністр оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд закликав НАТО готуватися до ядерної війни з Росією.
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