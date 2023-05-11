В Польше бывший канцлер Германии фигурирует в деле о войне в Украине
Национальная прокуратура Польши расследует участие бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в связи с российским вторжением в Украину По информации прокуратуры, есть данные о возможной причастности Шредера к использованию своего влияния в российской энергетической сфере для оказания давления на страны ЕС и Украину.
Об этом сообщает RMF FM.
Расследование в Польше
Расследование будет направлено на выяснение роли бывшего канцлера в подготовке и проведении вторжения РФ в Украину.
Отмечается, что Герхард Шредер присутствовал на приеме, организованном российским посольством в Берлине в честь годовщины победы Советского Союза над Германией. Эти факты также будут учтены при расследовании.
Напомним, что Россия нападением на Украину разрушила общеевропейский порядок безопасности. Вернуться к нему невозможно даже после завершения российско-украинской войны.
По словам президента Германии Франка-Вальтер Штайнмайера, полномасштабное нападение России на Украину в феврале 2022 года сказалось не только на этих двух странах, но и на всем Европейском контитенте.