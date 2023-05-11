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В Польше бывший канцлер Германии фигурирует в деле о войне в Украине

11 мая 2023 20:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Польше бывший канцлер Германии фигурирует в деле о войне в Украине
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальная прокуратура Польши расследует участие бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в связи с российским вторжением в Украину По информации прокуратуры, есть данные о возможной причастности Шредера к использованию своего влияния в российской энергетической сфере для оказания давления на страны ЕС и Украину. 

Об этом сообщает RMF FM.

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Расследование будет направлено на выяснение роли бывшего канцлера в подготовке и проведении вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что Герхард Шредер присутствовал на приеме, организованном российским посольством в Берлине в честь годовщины победы Советского Союза над Германией. Эти факты также будут учтены при расследовании.

Напомним, что Россия нападением на Украину разрушила общеевропейский порядок безопасности. Вернуться к нему невозможно даже после завершения российско-украинской войны.

По словам президента Германии Франка-Вальтер Штайнмайера, полномасштабное нападение России на Украину в феврале 2022 года сказалось не только на этих двух странах, но и на всем Европейском контитенте. 

 

 

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