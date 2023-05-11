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У Польщі колишній канцлер Німеччини фігурує у справі про війну в Україні

11 травня 2023 20:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Польщі колишній канцлер Німеччини фігурує у справі про війну в Україні
Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Національна прокуратура Польщі розслідує участь колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера у зв'язку з російським вторгненням в Україну За інформацією прокуратури, є дані про можливу причетність Шредера до використання свого впливу у російській енергетичній сфері для тиску на країни ЄС та Україну.

Про це повідомляє RMF FM.

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Розслідування буде спрямоване на з'ясування ролі колишнього канцлера у підготовці та проведенні вторгнення РФ в Україну.

Наголошується, що Герхард Шредер був присутній на прийомі, організованому російським посольством у Берліні на честь річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною. Ці факти також будуть враховані під час розслідування.

Нагадаємо, що Росія нападом на Україну зруйнувала загальноєвропейський порядок безпеки. Повернутися до нього неможливо навіть після завершення російсько-української війни.

За словами президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, повномасштабний напад Росії на Україну в лютому 2022 року позначився не лише на цих двох країнах, а й на всьому Європейському континенті.

 

 

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