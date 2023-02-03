Какой худший сценарий завершения войны — в МИД Польши рассказали

В Польше назвали худший сценарий завершения войны
Польские дипломаты не скрывают, что их задача — добиться полной военной победы Украины. А вот сценарий, где кремлю позволят "сохранить лицо", будет самым плохим.
Об этом рассказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире RMF FM.
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Худший сценарий завершения войны
"Условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать россию со своей территории", — заявил он.
Дипломат подчеркнул, что Варшава добивается такого результата войны, при котором россия выйдет из войны против Украины "побежденной, совершенно растерянной" и будет привлечена к ответственности за агрессию.
"Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это показало бы потенциальным участникам такой агрессии, что она просто окупается", — считает Яблонский.
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на уступки, чтобы сохранить лицо путина.
Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский отреагировал на такие заявления Макрона. Он заявил, что западные попытки сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину лишь окончательно добьют сложившийся после Второй мировой войны международный порядок. По его словам, сохранение репутации путина может стать "последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН".