Який найгірший сценарій завершення війни — у МЗС Польщі розповіли

Павло Яблонський

Польські дипломати не приховують, що їхнє завдання — домогтися повної воєнної перемоги України. А ось сценарій, де кремлю дозволять "зберегти обличчя", буде найгіршим.

Про це розповів заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський в ефірі RMF FM.

Найгірший сценарій завершення війни

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати росію зі своєї території", — заявив він.

Дипломат підкреслив, що Варшава домагається такого результату війни, при якому росія вийде з війни проти України "переможеною, абсолютно розгубленою" і буде притягнута до відповідальності за агресію.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається", — вважає Яблонський.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон пропонував Україні піти на поступки, щоб зберегти обличчя путіну.

Постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський відреагував на такі заяви Макрона. Він заявив, що західні спроби зберегти обличчя російському диктатору володимиру путіну лише остаточно доб'ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни. За його словами, збереження репутації путіна може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН".