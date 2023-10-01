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В Польше оппозиция вышла на митинг за две недели до сложных выборов

1 октября 2023 22:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Польше оппозиция вышла на митинг за две недели до сложных выборов
Митинг в Варшаве. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 1 октября, в столице Польши Варшаве прошел масштабный митинг оппозиции, собравший тысячи участников. Этот акт протеста организован в преддверии парламентских выборов, запланированных на ближайшие две недели.

Об этом пишет Reuters.

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В сообщении говорится, что оппозиционные силы выражают надежду, что данный марш мобилизует население и станет крупнейшим за последние десятилетия, способствуя активному участию граждан в предстоящих выборах.

Лидер оппозиционного движения "Гражданская платформа" и бывший президент Европейского Совета Дональд Туск обратился к собравшимся с речью. Он выразил уверенность в том, что страна на пороге серьезных изменений, указывая на возможное возрождение Польши. В ходе митинга было заметно множество польских и европейских флагов, что, вероятно, символизировало единство и общие ценности участников акции.

"Грядут большие перемены. Это признак возрождения Польши", — сказал он.

Дональд Туск про консерваторов

Туск критически отозвался о действующей власти, представленной национально-консервативной партией "Право и справедливость" (PiS) под руководством Ярослава Качиньского, предполагая, что они могут стремиться к выходу Польши из ЕС. Он также подчеркнул, что предстоящие выборы будут критически важны для защиты прав меньшинств и женщин в стране.

Reuters уточняет, что по данным городских властей Варшавы, в митинге приняло участие около миллиона человек, делая его одним из самых крупных в истории столицы. Однако государственная телекомпания TVP, которую критики обвиняют в пропаганде в пользу правящей партии, цитировала полицию, утверждающую, что число участников составило около 100 тысяч.

Напомним, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу влияния украинских агроолигархов на аграрный сектор Польши. Премьер Польши утверждает, что Украина, возможно, игнорирует эту проблему, стремясь улучшить свои отношения с Германией. 

 

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