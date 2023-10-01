У Польщі опозиція вийшла на мітинг за два тижні до складних виборів

Мітинг у Варшаві. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У неділю, 1 жовтня, у столиці Польщі Варшаві відбувся масштабний мітинг опозиції, який зібрав тисячі учасників. Цей акт протесту організовано напередодні парламентських виборів, які заплановані на найближчі два тижні.

Про це пише Reuters.

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Мітинг опозиції у Варшаві напередодні виборів

У повідомленні йдеться, що опозиційні сили висловлюють надію, що цей марш мобілізує населення і стане найбільшим за останні десятиліття, сприяючи активній участі громадян у майбутніх виборах.

Лідер опозиційного руху "Громадянська платформа" та колишній президент Європейської Ради Дональд Туск звернувся до присутніх із промовою. Він висловив упевненість у тому, що країна на порозі серйозних змін, вказуючи на можливе відродження Польщі. Під час мітингу було помітно безліч польських та європейських прапорів, що, ймовірно, символізувало єдність та спільні цінності учасників акції.

"Наступають великі зміни. Це ознака відродження Польщі", — сказав він.

Дональд Туск для консерваторів

Туск критично відгукнувся про чинну владу, представлену національно-консервативною партією "Право і справедливість" (PiS) під керівництвом Ярослава Качинського, припускаючи, що вони можуть прагнути виходу Польщі з ЄС. Він також наголосив, що майбутні вибори будуть критично важливими для захисту прав меншин і жінок у країні.

Reuters уточнює, що, за даними міської влади Варшави, у мітингу взяло участь близько мільйона людей, роблячи його одним із найбільших в історії столиці. Проте державна телекомпанія TVP, яку критики звинувачують у пропаганді на користь правлячої партії, цитувала поліцію, яка стверджує, що кількість учасників становила близько 100 тисяч.

Нагадаємо, що глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив стурбованість щодо впливу українських агроолігархів на аграрний сектор Польщі. Прем'єр Польщі стверджує, що Україна, можливо, ігнорує цю проблему, прагнучи покращити свої відносини із Німеччиною.