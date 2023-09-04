В Польше начали экстрадировать украинцев, занимавшихся нелегальным выездом за границу

Украинско-польская граница. Фото: Юрий Мартынович

Польша начала экстрадицию украинцев, помогавших уклонистам покинуть страну после начала полномасштабного вторжения. Однако для того чтобы их вернуть, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Данные от пограничников

В пограничной службе Польши говорят, что страна уже выдворила нескольких украинцев, переправляющих нелегалов в Европу.

Также известно, что с 24 февраля 2022 по 31 августа 2023 в Польшу приехало почти 2,87 млн украинцев в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млн украинцев.

Что должна сделать Украина

По словам пресс-секретаря Главного управления полиции, для того, чтобы экстрадировать в страну, наше государство должно выдать международный ордер на арест.

"Если мы такого иностранца задержим, например, для простой придорожной проверки, наша система КСИП (Национальная полицейская информационная система, — Ред.) покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будут ли ее экстрадировать, решит польский суд", — отметили в ведомстве.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что военнообязанных граждан, выехавших за границу с помощью "купленных" заключений ВЛК, будут экстрадировать. Однако пока неизвестно, каким образом этот механизм будут воплощаться в жизнь.