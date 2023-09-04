У Польщі почали екстрадувати українців, які займалися нелегальним виїздом за кордон

Українсько-польський кордон. Фото: Юрій Мартинович

Польща почала екстрадицію українців, які допомагали ухилянтам покинути країну після початку повномасштабного вторгнення. Проте для того, щоб їх повернути, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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Дані від прикордоннників

В прикордонній службі Польщі кажуть, що країна вже видворила декількох українців, які переправляють нелегалів до Європи.

Також відомо, що з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року до Польщі приїхало майже 2,87 млн українців у віці 18-60 років, а виїхали майже 2,8 млн українців.

Що має зробити Україна

За словами прессекретарки Головного управління поліції, для того, аби екстрадувати до країни, наша держава повинна видати міжнародний ордер на арешт.

"Якщо ми такого іноземця затримаємо, наприклад, для простої придорожньої перевірки, наша система КСІП (Національна поліцейська інформаційна система, — Ред.) покаже, що він є особою, яку переслідує прокуратура України, тому що дані Інтерполу є. Ми затримуємо таку людину і повідомляємо до прокуратури. Чи будуть її екстрадувати, вирішить польський суд", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про те, що військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон за допомогою "куплених" заключень ВЛК, будуть екстрадувати. Однак наразі невідомо, яким чином цей механізм втілюватимуть в життя.