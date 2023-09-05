В Польше начинается демографический кризис: как его будут преодолевать

Два младенца, которые укрыты полотенцем. Фото: depositphotos.com

В Главном статистическом управлении Польши заявляют, что в стране начинается демографический кризис. Такого не было с 1945 года. Эксперты полагают, что бороться с ним будет очень сложно.

Об этом пишет издание Еаdaily.

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Демографический кризис в Польше

По данным Главного управления статистики, в 2021 году зарегистрировано 332 тыс. родившихся, тогда как в 2022 году количество родившихся уменьшилось по сравнению с предыдущим годом примерно на 27 тыс. и составило 305 тыс. Это наименьшее количество родившихся за весь послевоенный период.

"Уменьшение количества рождений, зафиксированное в 2022 году, подтверждает, что Польша вошла в период очередного демографического кризиса (временно имевшее место в 1997-2007 годах), но нынешняя, вероятно, является более длительной тенденцией", — говорится в сообщении Центрального статистического управления.

Также в 2022 году количество детей в возрасте до 15 лет составило более 5,8 млн человек, уменьшившись на 88 тыс. по сравнению с предыдущим годом.

"Низкая рождаемость, которая сохраняется в течение длительного времени, чревата попаданием в так называемую ловушку низкой рождаемости, из которой очень трудно выбраться", — говорится в анализе GUS.

Напомним, с началом полномасштабной войны многие украинцы искали убежища за границей. Больше всего наших сограждан уехало в Польшу. Но на днях стало известно, что в стране прекращает свою работу самый большой центр для беженцев из Украины.