У Польщі починається демографічна криза: як її долатимуть

Двоє немовлят, що вкриті рушником. Фото: depositphotos.com

У Головному статистичному управлінні Польщі заявляють, що в країні розпочинається демографічна криза. Такого не було з 1945 року. Експерти вважають, що боротися з нею буде дуже складно.

Про це пише видання Еadaily.

Читайте також:

Демографічна криза в Польщі

За даними Головного управління статистики, у 2021 році зареєстровано 332 тис. народжених, тоді як у 2022 році кількість народжених зменшилася порівняно з попереднім роком приблизно на 27 тис. і становила 305 тис. Це найменша кількість народжених за весь післявоєнний період.

"Зменшення кількості народжень, зафіксоване у 2022 році, підтверджує, що Польща увійшла в період чергової демографічної кризи (яка тимчасово мала місце в 1997-2007 роках), але нинішня, ймовірно, є тривалішою тенденцією", — йдеться в повідомленні. Центрального статистичного управління.

Такм також додають, що у 2022 році кількість дітей віком до 15 років становила понад 5,8 млн осіб, зменшившись на 88 тис. порівняно з попереднім роком.

"Низька народжуваність, що зберігається протягом тривалого часу, загрожує потраплянням у так звану пастку низької народжуваності, з якої дуже важко вибратися", — йдеться в аналізі GUS.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни чимало українців шукали прихисток за кордоном. Найбільше наших співгромадян виїхало до Польщі. Але днями стало відомо, що в країні припиняє свою роботу найбільший центр для біженців з України.