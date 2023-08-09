В Польше объяснили, почему лишают украинцев статуса UKR

Граница Польши. Фото: shoppingpl

В ответ на многочисленные запросы офиса польского омбудсмена по правам граждан касательно проблемы аннулирования статуса UKR для украинских беженцев после кратковременного ухода из Польши. Уполномоченный правительства Польши по вопросам украинских беженцев Павел Шафернакер прокомментировал ситуацию.

Об этом сообщает yavp.pl.

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С апреля 2023 года местные органы усилили контроль за перемещением украинских беженцев. Теперь их переходы через границу документируются, особенно если они въезжают в Польшу в рамках "эвакуации".

Шафернакер уточнил, что при въезде в Польшу, украинцы с электронным статусом проживания diia.pl должны подтверждать цели и сроки своего визита. Если при пересечении границы украинец не имеет документ diia.pl или не указывает причины, связанные с конфликтом в Украине, такие данные фиксируются отдельно.

Отметим, что системы Пограничной службы не обнаруживают автоматически статус UKR при пересечении границы, если человек отсутствовал в Польше более 30 дней. Если украинец имеет документ diia.pl, то в его документы не ставятся печати контроля.

Однако, Шафернакер подчеркнул возможность восстановления статуса UKR. Если при въезде человек указывает причину "эвакуация" и необходимость временной защиты, ему автоматически предоставляется этот статус. Кроме того, есть опция подачи заявки на получение номера PESEL снова.

Главное управление Пограничной службы также выслали директиву своим подразделениям, акцентируя внимание на необходимости тщательного определения причин въезда украинцев и их родственников, а также следования положениям закона о помощи в принятии решений об их статусе.

Напомним, что последний год принес изменения в правила пользования украинскими водительскими правами в ЕС. Таким образом, украинские беженцы должны заменить украинский документ на национальный.