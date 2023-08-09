У Польщі пояснили, чому позбавляють українців статусу UKR

Кордон Польщі. Фото: shoppingpl

У відповідь на численні запити офісу польського омбудсмена з прав громадян щодо проблеми анулювання статусу UKR для українських біженців після короткочасного відходу з Польщі. Уповноважений уряду Польщі з питань українських біженців Павло Шафернакер прокоментував ситуацію.

Про це повідомляє yavp.pl.

Читайте також:

Чому біженців позбавляють статусу UKR

З квітня 2023 року місцеві органи посилили контроль за переміщенням українських біженців. Наразі їх переходи через кордон документуються, особливо якщо вони в'їжджають до Польщі у рамках "евакуації".

Шафернакер уточнив, що при в'їзді до Польщі українці з електронним статусом проживання diia.pl мають підтверджувати цілі та терміни свого візиту. Якщо при перетині кордону українець не має документа diia.pl або не вказує причини, пов'язані з конфліктом в Україні, такі дані фіксуються окремо.

Зазначимо, що системи Прикордонної служби автоматично не виявляють статусу UKR при перетині кордону, якщо людина була відсутня в Польщі понад 30 днів. Якщо українець має документ diia.pl, то його документи не ставляться друку контролю.

Однак Шафернакер підкреслив можливість відновлення статусу UKR. Якщо при в'їзді людина вказує причину "евакуація" та необхідність тимчасового захисту, їй автоматично надається цей статус. Крім того, є опція подання заявки на отримання номера PESEL знову.

Головне управління Прикордонної служби також вислали директиву своїм підрозділам, наголошуючи на необхідності ретельного визначення причин в'їзду українців та їхніх родичів, а також дотримання положень закону про допомогу у прийнятті рішень про їх статус.

Нагадаємо, що останній рік приніс зміни до правил користування українськими водійськими правами в ЄС. Таким чином, українські біженці мають замінити український документ національним.