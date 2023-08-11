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В Польше заметили объявления с символикой "вагнеровцев": эксклюзивные кадры Новини.LIVE

11 августа 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Польше заметили объявления с символикой "вагнеровцев": эксклюзивные кадры Новини.LIVE
Объявления с символикой "вагнеровцев" в Польше. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Польше заметили объявления с символикой "вагнеровцев". Их расклеивает неизвестный мужчина.

Эксклюзивные кадры появились у Новини.LIVE.

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Так, неизвестный мужчина расклеил объявления в основном на мусорных баках. Объяснять свои действия и говорить он не стал.

На открытках изображена символика "вагенровцев" с надписью We are here, что в переводе с английского означает "Мы здесь". Кроме того, в правом нижнем углу указан QR-код с призывом присоединяться к преступной группировке.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко якобы не намерен размещать на территории своей страны бойцов ЧВК "Вагнер". Несмотря на ранее достигнутые договоренности с Евгением Пригожиным, Лукашенко решил отправить этих бойцов обратно в Россию.

Также мы писали, что соглашение между российским диктатором Владимиром Путиным и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после произошедшего 24 июня бунта "вагнеровцев" развалилось. Об этом свидетельствует предположение о выходе группы из территории Беларуси.

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