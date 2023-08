В Польше заметили объявления с символикой "вагнеровцев": эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Объявления с символикой "вагнеровцев" в Польше. Фото: Новини.LIVE

В Польше заметили объявления с символикой "вагнеровцев". Их расклеивает неизвестный мужчина.

Эксклюзивные кадры появились у Новини.LIVE.

Объявление с враждебной символикой

Так, неизвестный мужчина расклеил объявления в основном на мусорных баках. Объяснять свои действия и говорить он не стал.

На открытках изображена символика "вагенровцев" с надписью We are here, что в переводе с английского означает "Мы здесь". Кроме того, в правом нижнем углу указан QR-код с призывом присоединяться к преступной группировке.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко якобы не намерен размещать на территории своей страны бойцов ЧВК "Вагнер". Несмотря на ранее достигнутые договоренности с Евгением Пригожиным, Лукашенко решил отправить этих бойцов обратно в Россию.

Также мы писали, что соглашение между российским диктатором Владимиром Путиным и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после произошедшего 24 июня бунта "вагнеровцев" развалилось. Об этом свидетельствует предположение о выходе группы из территории Беларуси.