В Польше заметили объявления с символикой "вагнеровцев": эксклюзивные кадры Новини.LIVE
В Польше заметили объявления с символикой "вагнеровцев". Их расклеивает неизвестный мужчина.
Эксклюзивные кадры появились у Новини.LIVE.
Объявление с враждебной символикой
Так, неизвестный мужчина расклеил объявления в основном на мусорных баках. Объяснять свои действия и говорить он не стал.
На открытках изображена символика "вагенровцев" с надписью We are here, что в переводе с английского означает "Мы здесь". Кроме того, в правом нижнем углу указан QR-код с призывом присоединяться к преступной группировке.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко якобы не намерен размещать на территории своей страны бойцов ЧВК "Вагнер". Несмотря на ранее достигнутые договоренности с Евгением Пригожиным, Лукашенко решил отправить этих бойцов обратно в Россию.
Также мы писали, что соглашение между российским диктатором Владимиром Путиным и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после произошедшего 24 июня бунта "вагнеровцев" развалилось. Об этом свидетельствует предположение о выходе группы из территории Беларуси.