У Польщі помітили оголошення з символікою "вагнерівців": ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Оголошення із символікою "вагнерівців" у Польщі. Фото: Новини.LIVE

У Польщі помітили оголошення із символікою "вагнерівців". Їх розклеює невідомий чоловік.

Ексклюзивні кадри з'явилися у Новини.LIVE.

Оголошення з ворожою символікою

Відтак, невідомий чоловік розклеїв оголошення здебільшого на сміттєвих баках. Пояснити свої дії і розмовляти він не став.

На листівках зображена символіка "вагенрівців" з надписом We are here, що у перекладі з англійської означає "Ми тут". Окрім цього, у правому нижньому кутку вказаний QR-код із закликом приєднуватися до злочинного угруповання.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито не має наміру розміщувати на території своєї країни бійців ПВК "Вагнер". Попри раніше досягнуті домовленості з Євгеном Пригожиним, Лукашенко вирішив відправити цих бійців назад до Росії.

Також ми писали, що угода між російським диктатором Володимиром Путіним та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після бунту "вагнерівців", який стався 24 червня, розвалилася. Про це свідчать припущення про вихід групи з території Білорусі.