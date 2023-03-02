В Польше мошенники обманули украинцев и похитили деньги: детали
В Польше мошенники обманули украинцев. Они похитили у них большие суммы.
Об этом сообщает Gorzowianin.
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Подробности
Жертвами мошенников стали двое граждан Украины, проживающих в городе Гожув Велкп. Один из них потерял 11 тысяч злотых (около 92 500 грн), другой — 9 тысяч злотых (75 670 грн).
Злоумышленники звонят по телефону людям и представляются работниками банка. Они убеждают потенциальных жертв перечислить им денежные средства. Мошенники начинали диалог со слов: "Ваши деньги под угрозой". Они требуют от людей следовать указаниям. Злоумышленники получали удаленный доступ к телефонам.
"Аферист, который притворялся работником банка, утверждал, что деньги на счету под угрозой и нужно действовать быстро. Поэтому он попросил свою жертву установить на телефон приложение для удаленного доступа к устройству", — рассказал спикер Главного управления муниципальной полиции в Гожуве Гжегож Ярошевич.
Он отметил, что подобные звонки от мошенников нужно сразу прекращать. По его словам, следует самостоятельно уточнить в банке информацию о своих сбережениях.
"Мошенники сопровождают вас на каждом шагу и создают впечатление профессионализма и готовности помочь. Они даже предлагают общение на нескольких языках. К сожалению, это всегда приводит к потере средств со счета. Так было и в том случае, когда мошенник снял деньги со счета", — добавил Ярошевич.
Напомним, полиция задержала мошенников, которые от имени руководителей ОВА "собрали" более 3 млн грн для военных. Фигуранты посылали письма-просьбы поддержать ВСУ с подписями представителей власти. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли мошенникам от 10 до 100 тыс. грн.
Также мы писали, что правоохранители разоблачили черкащанина, сбывавшего конфиденциальную информацию о гражданах. Подозреваемый создал веб-ресурс, где находились базы данных государственных учреждений и коммерческих структур.