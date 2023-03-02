У Польщі шахраї обманули українців та викрали гроші: деталі

Зловмисники телефонують людям та представляються працівниками банку

У Польщі шахраї обманули українців. Вони ошукали їх на величезні суми.

Про це повідомляє Gorzowianin.

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Жертвами шахраїв стали двоє громадян України, які проживають у місті Гожув Вєлкп. Один із них втратив 11 тисяч злотих ( близько 92 500 грн), інший — 9 тисяч злотих (75 670 грн).

Зловмисники телефонують людям та представляються працівниками банку. Вони переконують потенційних жертв перерахувати їм кошти. Шахраї починали діалог зі слів: "Ваші гроші під загрозою". Вони вимагають від людей виконувати вказівки. Зловмисники отримували віддалений доступ до телефонів.

"Аферист, який вдавав з себе працівника банку, стверджував, що гроші на рахунку під загрозою і потрібно діяти швидко. Тому він попросив свою жертву встановити на телефон застосунок для віддаленого доступу до пристрою", — розповів речник Головного управління муніципальної поліції в Гожуві Гжегож Ярошевич.

Він наголосив, що подібні дзвінки від шахраїв потрібно одразу припиняти. За його словами, варто самостійно уточнити у банку інформацію про свої заощадження

"Шахраї супроводжують вас на кожному кроці та створюють враження професіоналізму та готовності допомогти. Вони навіть пропонують спілкування кількома мовами. На жаль, це завжди призводить до втрати коштів з рахунку. Так було і в цьому випадку, коли шахрай зняв гроші з рахунку", — додав Ярошевич.

Нагадаємо, поліція затримала шахраїв, які від імені керівників ОВА "зібрали" понад 3 млн грн для військових. Фігуранти надсилали листи-прохання підтримати ЗСУ з підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували шахраям від 10 до 100 тис. грн.

Також ми писали, що правоохоронці викрили черкащанина, який збував конфіденційну інформацію про громадян. Підозрюваний створив вебресурс, де були бази даних державних установ та комерційних структур.