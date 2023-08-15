В Польше туристка получила немалый штраф за селфи на границе с Украиной

Девушка делает селфи. Фото: pixabay.com

В Польше туристку оштрафовали на 500 злотых из-за фото в запрещенном месте. Девушка сделала фотографию возле пограничного столбика на границе с Украиной, а это строго запрещено в соседней стране.

Об этом сообщает польское издание wprost.pl.

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Штраф за селфи

Как известно, 21-летняя туристка сделала селфи на подкарпатском участке границы с Украиной возле пограничного столбика возле территории Украины. Там запрещено въезжать на пограничную дорожную полосу. Польские пограничники заметили это и оштрафовали девушку на 500 злотых.

Сама туристка объяснила, что она только хотела сфотографироваться с пограничной заставой.

"Бещадский пограничный отдел информирует, что все въезжающие на пограничную дорожную полосу лица контролируются офицерами. Обращения касаются главным образом безопасности границ Польши", — пишет издание.

Напомним, недавно в Польше задержали двух россиян, распространявших и расклеивающих пропагандистские листовки ЧВК "Вагнер". Им обоим инкриминировали шпионаж.