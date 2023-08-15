У Польщі туристка отримала чималий штраф за селфі на кордоні з Україною
У Польщі туристку оштрафували на 500 злотих через фото в забороненому місці. Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, а це суворо заборонено в сусідній країні.
Про це повідомляє польське видання wprost.pl.
Штраф за селфі
Як відомо, 21-річна туристка зробила селфі на підкарпатській ділянці кордону з Україною біля прикордонного стовпчика біля території України. Там заборонено в'їжджати на прикордонну дорожню смугу. Польські прикордонники помітили це й оштрафували дівчину на 500 злотих.
Сама туристка пояснила, що вона лише хотіла сфотографуватися з прикордонною заставою.
"Бещадський прикордонний відділ інформує, що всі особи, які в'їжджають на прикордонну дорожню смугу, контролюються офіцерами. Звернення стосуються головним чином безпеки кордонів Польщі", — пише видання.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали двох росіян, які поширювали та розклеювали пропагандистські листівки ПВК "Вагнер". Їм обом інкримінували шпигунство.