У Польщі туристка отримала чималий штраф за селфі на кордоні з Україною

Дівчина робить селфі. Фото: pixabay.com

У Польщі туристку оштрафували на 500 злотих через фото в забороненому місці. Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, а це суворо заборонено в сусідній країні.

Про це повідомляє польське видання wprost.pl.

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Штраф за селфі

Як відомо, 21-річна туристка зробила селфі на підкарпатській ділянці кордону з Україною біля прикордонного стовпчика біля території України. Там заборонено в'їжджати на прикордонну дорожню смугу. Польські прикордонники помітили це й оштрафували дівчину на 500 злотих.

Сама туристка пояснила, що вона лише хотіла сфотографуватися з прикордонною заставою.

"Бещадський прикордонний відділ інформує, що всі особи, які в'їжджають на прикордонну дорожню смугу, контролюються офіцерами. Звернення стосуються головним чином безпеки кордонів Польщі", — пише видання.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали двох росіян, які поширювали та розклеювали пропагандистські листівки ПВК "Вагнер". Їм обом інкримінували шпигунство.