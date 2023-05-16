В Польше велосипедистов могут оштрафовать на 30 тысяч злотых

Велосипедист. Фото: Pixabay/Fabricio Macedo FGMsp

Пьяный на велосипеде в Польше получит штраф в размере, эквивалентном не менее 8,9 тыс. грн. В Украине за нарушение правил в нетрезвом состоянии велосипедиста оштрафуют на 680 грн.

Об этом сообщает издание InPoland.

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Штрафы для велосипедистов в Польше

С 2022 года в соседнем с Украиной государстве были существенно ужесточены штрафы за нарушение правил дорожного движения велосипедистами.

В частности, за управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения человек в Польше должен заплатить 1000 злотых (8940 грн). Эта сумма рассчитана на то состояние опьянения, когда в крови велосипедиста будет обнаружено от 0,2 до 0,5 промилле.

В случае же, когда алкоголя в крови будет больше, штраф возрастет до 2500 злотых (22350 грн).

Если водитель велосипеда при этом еще создал опасность на дороге, то штраф, наложенный на него, может составить 30 тысяч злотых (268,2 тысячи грн).

Кроме того, нарушителю могут запретить управление транспортным средством и даже заключить в тюрьму.

Штрафы в Украине

Согласно принятым в 2021 году изменениям в действующее законодательство, в Украине нарушение велосипедистом правил дорожного движения оценено штрафом в размере 340 грн.

За то же нарушение, но совершенное велосипедистом в состоянии алкогольного опьянения, он заплатит 680 грн.

За создание аварийной ситуации — 850 грн.

Напомним, в прошлом году на фоне проблем с топливом украинцы массово покупали велосипеды.