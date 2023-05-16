У Польщі велосипедистів можуть оштрафувати на 30 тисяч злотих

Велосипедист. Фото: Pixabay/Fabricio Macedo FGMsp

П’яний на велосипеді у Польщі отримає штраф у розмірі, еквівалентному щонайменше 8,9 тис. грн. В Україні за порушення правил у нетверезому стані велосипедиста оштрафують на 680 грн.

Про це повідомляє видання InPoland.

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Штрафи для велосипедистів у Польщі

З 2022 року в сусідній з Україною державі були суттєво посилені штрафи за порушення правил дорожнього руху велосипедистами.

Зокрема, за керування велосипедом у стані алкогольного сп’яніння людина у Польщі муситиме заплатити 1000 злотих (8940 грн). Ця сума розрахована на той стан сп’яніння, коли в крові велосипедиста буде виявлено від 0,2 до 0,5 промілле.

У випадку ж, коли алкоголю в крові буде більше — штраф зросте до 2500 злотих (22350 грн).

Якщо водій велосипеда при цьому ще створив небезпеку на дорозі, то штраф, накладений на нього, може сягнути 30 тисяч злотих (268,2 тисяч грн).

Крім того, порушнику можуть заборонити керування транспортним засобом і навіть запроторити до в’язниці.

Штрафи в Україні

Згідно із ухваленими 2021 року змінами до чинного законодавства, в Україні порушення велосипедистом правил дорожнього руху оцінене штрафом у розмірі 340 грн.

За те ж порушення, але вчинене велосипедистом у стані алкогольного сп’яніння, він заплатить 680 грн.

За створення аварійної ситуації — аж 850 грн.

Нагадаємо, минулого року на фоні проблем із пальним українці масово купляли велосипеди.