В Польше арестовали иностранцев, которые работали на рф и беларусь

Полиция Польши

В Польше были задержаны иностранные граждане, подозреваемые в сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами, как сообщается на сайте правительства страны. Польская служба военной контрразведки идентифицировала двух подозреваемых, которых суд уже арестовал на три месяца.

Об этом сообщает правительство Польши.

Расследование

Накануне, 21 марта был задержан один из подозреваемых, обвиняемый в шпионаже в интересах рф. Предполагается, что этот иностранец выполнял разведывательные операции в пользу российских спецслужб. Согласно сообщению, он собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах, а также о деятельности органов, ответственных за безопасность. Полученные данные мужчина передавал российским службам.

Подозреваемый признал свою вину в ходе следствия, раскрыл детали своих действий и обстоятельства вербовки российской разведкой, на которую он сотрудничал как минимум с января текущего года.

Кроме того, 1 марта в Польше на основе данных контрразведки был задержан другой иностранный гражданин, который сотрудничал с белорусскими спецслужбами. Выяснилось, что подозреваемый собирал информацию о стратегически важных объектах, включая те, что связаны с Вооруженными силами Польши.

Суд Люблина принял решение о временном аресте этого человека также на три месяца. Эти задержания свидетельствуют о продолжающейся борьбе с разведдействительностью со стороны внешних государств на территории Польши.

Напомним, что сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который был замешан в проведении шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Злоумышленник уволился со службы накануне полномасштабного вторжения и скрылся в одной из стран Евросоюза.

Сотрудник спецслужбы продолжал контактировать с бывшими коллегами по телефону, где призывал их к дезертирству из Киева и обещал им защиту, если они сделают это. В случае отказа он угрожал раскрыть их личные данные представителям российских спецслужб.