В Польше арестовали иностранцев, которые работали на рф и беларусь
В Польше были задержаны иностранные граждане, подозреваемые в сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами, как сообщается на сайте правительства страны. Польская служба военной контрразведки идентифицировала двух подозреваемых, которых суд уже арестовал на три месяца.
Об этом сообщает правительство Польши.
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Расследование
Накануне, 21 марта был задержан один из подозреваемых, обвиняемый в шпионаже в интересах рф. Предполагается, что этот иностранец выполнял разведывательные операции в пользу российских спецслужб. Согласно сообщению, он собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах, а также о деятельности органов, ответственных за безопасность. Полученные данные мужчина передавал российским службам.
Подозреваемый признал свою вину в ходе следствия, раскрыл детали своих действий и обстоятельства вербовки российской разведкой, на которую он сотрудничал как минимум с января текущего года.
Кроме того, 1 марта в Польше на основе данных контрразведки был задержан другой иностранный гражданин, который сотрудничал с белорусскими спецслужбами. Выяснилось, что подозреваемый собирал информацию о стратегически важных объектах, включая те, что связаны с Вооруженными силами Польши.
Суд Люблина принял решение о временном аресте этого человека также на три месяца. Эти задержания свидетельствуют о продолжающейся борьбе с разведдействительностью со стороны внешних государств на территории Польши.
Напомним, что сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который был замешан в проведении шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Злоумышленник уволился со службы накануне полномасштабного вторжения и скрылся в одной из стран Евросоюза.
Сотрудник спецслужбы продолжал контактировать с бывшими коллегами по телефону, где призывал их к дезертирству из Киева и обещал им защиту, если они сделают это. В случае отказа он угрожал раскрыть их личные данные представителям российских спецслужб.