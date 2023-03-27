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У Польщі заарештували іноземців, які працювали на рф та білорусі

27 березня 2023 18:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція Польщі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Польщі було затримано іноземних громадян, підозрюваних у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами, як повідомляється на сайті уряду країни. Польська служба військової контррозвідки ідентифікувала двох підозрюваних, яких суд заарештував на три місяці.

Про це повідомляє уряд Польщі.

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Розслідування

Напередодні, 21 березня було затримано одного з підозрюваних, обвинуваченого в шпигунстві на користь рф. Передбачається, що цей іноземець виконував розвідувальні операції на користь російських спецслужб. Згідно з повідомленням, він збирав інформацію про критичну інфраструктуру в Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах, а також про діяльність органів, відповідальних за безпеку. Отримані дані чоловік передавав російським службам.

Підозрюваний визнав свою провину в ході слідства, розкрив деталі своїх дій та обставини вербування російською розвідкою, на яку він співпрацював як мінімум із січня поточного року.

Крім того, 1 березня в Польщі на основі даних контррозвідки було затримано іншого іноземного громадянина, який співпрацював із білоруськими спецслужбами. З'ясувалося, що підозрюваний збирав інформацію про стратегічно важливі об'єкти, включаючи ті, що пов'язані зі Збройними силами Польщі.

Суд Любліна ухвалив рішення про тимчасовий арешт цієї людини також на три місяці. Ці затримання свідчать про продовження боротьби з розвідувальністю з боку зовнішніх держав на території Польщі.

Нагадаємо, що співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного зі структурних підрозділів спецслужби, який був замішаний у провадженні шпигунської діяльності на користь країни-агресора. Зловмисник звільнився зі служби напередодні повномасштабного вторгнення та втік в одній із країн Євросоюзу.

Співробітник спецслужби продовжував контактувати з колишніми колегами телефоном, де закликав їх до дезертирства з Києва та обіцяв їм захист, якщо вони зроблять це. У разі відмови він погрожував розкрити їхні особисті дані представникам російських спецслужб.

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