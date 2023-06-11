В Польше заявили, что "Северные потоки" могла взорвать Россия

Подрыв на газопроводах. Фото: google

В польском правительстве отрицали причастность Польши к подрыву газопроводов "Северные потоки". Там предупредили, что мотив мог быть в России.

Об этом сообщает уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

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По его словам, нет никаких оснований утверждать, что газопроводы взорвала Польша.

"Гипотеза о том, что взрыв совершила Россия, имевшая мотив и возможность осуществить такую операцию, остается актуальной", — написал Жарин.

Сообщение Станислава Жарина. Фото: скриншот

Предыстория

О повреждении сразу двух "Северных потоков" и масштабной утечке газа в Балтийском море европейцы узнали 27 сентября. Тогда шведские сейсмологи зафиксировали подводные взрывы мощностью 100 кг.

После этого НАТО и ЕС заявили о готовности создать группу по защите инфраструктуры. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, подрыв трубопроводов продемонстрировал необходимость противостоять новому типу угрозы.

Напомним, впоследствии Михаил Подоляк объяснил, кому были выгодны аварии на "Северных потоках". В частности, это требовалось РФ. Он отметил, что сентябрьские инциденты произошли на фоне системных попыток России "заморозить Европу" и напугать ее информационно перед зимой.