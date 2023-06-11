У Польщі заявили, що "Північні потоки" могла підірвати Росія

Підрив на газопроводах. Фото: google

У польському уряді заперечили причетність Польщі до підриву газопроводів "Північні потоки". Там попередили, що мотив міг бути у Росії.

Про це повідомляє уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

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Подробиці

За його словами, немає жодних підстав, щоб стверджувати, що газопроводи підірвала Польща.

"Гіпотеза про те, що вибух скоїла Росія, яка мала мотив і можливість здійснити таку операцію, залишається актуальною", — написав Жарин.

Допис Станіслава Жарина. Фото: скриншот

Передісторія

Про пошкодження одразу двох "Північних потоків" та масштабний витік газу в Балтійському морі європейці дізналися 27 вересня. Тоді шведські сейсмологи зафіксували підводні вибухи потужністю 100 кілограмів.

Після цього НАТО та ЄС заявили про готовність створити групу для захисту інфраструктури. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, підрив трубопроводів продемонстрував необхідність протистояти новому типу загрози.

Нагадаємо, згодом Михайло Подоляк пояснив, кому були вигідні аварії на "Північних потоках". Зокрема, це було потрібно РФ. Він зазначив, що вересневі інциденти сталися на тлі системних спроб РФ "заморозити Європу" та налякати її інформаційно перед зимою.