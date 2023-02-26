В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины

Недалеко от украинской границы в Польше столкнулись два автобуса

Автобусы, в которых домой возвращались граждане Украины, столкнулись на польской трассе А4. Пятерых пострадавших, в том числе и одно несовершеннолетнее лицо, госпитализировали в больницы двух польских городов.

Об этом сообщает польское Radio RMF 24.

ДТП с автобусами

В Польше на автотрассе А4, связывающей Украину (пункт пропуска Краковец) и Германию (Дрезден) произошло масштабное ДТП.

Возле села Заблотце, в направлении польско-украинского пограничного пункта пропуска Корчова-Краковец, столкнулись два автобуса.

Пострадавшие украинцы

В автобусах находились 12 граждан Украины, в основном женщины.

Пятеро пассажиров из обоих автобусов получили ранения и были доставлены в больницы Перемышля и Ярослава.

Среди пострадавших один несовершеннолетний гражданин Украины.

Напомним, в январе на юге Польши произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие . На дороге столкнулись 40 автомобилей.

В результате аварии пострадали восемь человек. Двоих госпитализировали, но их жизнью ничего не угрожало.

Фото: Facebook Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego