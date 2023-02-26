В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины: есть пострадавшие
Автобусы, в которых домой возвращались граждане Украины, столкнулись на польской трассе А4. Пятерых пострадавших, в том числе и одно несовершеннолетнее лицо, госпитализировали в больницы двух польских городов.
Об этом сообщает польское Radio RMF 24.
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ДТП с автобусами
В Польше на автотрассе А4, связывающей Украину (пункт пропуска Краковец) и Германию (Дрезден) произошло масштабное ДТП.
Возле села Заблотце, в направлении польско-украинского пограничного пункта пропуска Корчова-Краковец, столкнулись два автобуса.
Пострадавшие украинцы
В автобусах находились 12 граждан Украины, в основном женщины.
Пятеро пассажиров из обоих автобусов получили ранения и были доставлены в больницы Перемышля и Ярослава.
Среди пострадавших один несовершеннолетний гражданин Украины.
Напомним, в январе на юге Польши произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие . На дороге столкнулись 40 автомобилей.
В результате аварии пострадали восемь человек. Двоих госпитализировали, но их жизнью ничего не угрожало.
Фото: Facebook Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego