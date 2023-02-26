У Польщі зіткнулися два автобуси з громадянами України

У Польщі зіткнулися два автобуси із громадянами України: є постраждалі
Автобуси, в яких до додому поверталися громадяни України, зіткнулися на польській трасі А4. П’ятьох постраждалих, зокрема, і одну неповнолітню особу, госпіталізували у лікарні двох польських міст.
Про це повідомляє польське Radio RMF 24.
-
На Київщині стався вибух газу у будинку: подробиці
-
Шойгу виступив з новими погрозами через далекобійну зброю для України
-
Сім кораблів у Чорному морі: 72 "Калібри" чатують з Середземномор'я, — ВМС
-
Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом": на Банковій відповіли
-
Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму
-
В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку
-
ДСНС зафіксували сходження лавини у Карпатах
-
Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на завтра
-
Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий
-
Китай хоче повернути собі Сибір і Далекий Схід: що вже зробила влада
ДТП з автобусами
У Польщі на автотрасі А4, яка зв’язує Україну (пункт пропуску Краковець) та Німеччину (Дрезден) сталася масштабна ДТП.
Біля села Заблотце, в напрямку польсько-українського прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець, зіткнулися два автобуси.
Постраждалі українці
У автобусах перебувало 12 громадян України, в основному жінки.
П’ятеро пасажирів з обох автобусів отримали поранення і були доставлені в лікарні Перемишля та Ярослава.
Серед постраждалих є один неповнолітній громадянин України.
Нагадаємо, у січні на півдні Польщі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися 40 автомобілів.
Внаслідок аварії постраждало вісім людей. Двох госпіталізували, але їхнім життям нічого не загрожувало.
Фото: Facebook Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu