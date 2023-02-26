У Польщі зіткнулися два автобуси з громадянами України

Неподалік від українського кордону в Польщі зіткнулися два автобуси

Автобуси, в яких до додому поверталися громадяни України, зіткнулися на польській трасі А4. П’ятьох постраждалих, зокрема, і одну неповнолітню особу, госпіталізували у лікарні двох польських міст.

Про це повідомляє польське Radio RMF 24.

ДТП з автобусами

У Польщі на автотрасі А4, яка зв’язує Україну (пункт пропуску Краковець) та Німеччину (Дрезден) сталася масштабна ДТП.

Біля села Заблотце, в напрямку польсько-українського прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець, зіткнулися два автобуси.

Постраждалі українці

У автобусах перебувало 12 громадян України, в основному жінки.

П’ятеро пасажирів з обох автобусів отримали поранення і були доставлені в лікарні Перемишля та Ярослава.

Серед постраждалих є один неповнолітній громадянин України.

Нагадаємо, у січні на півдні Польщі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися 40 автомобілів.

Внаслідок аварії постраждало вісім людей. Двох госпіталізували, але їхнім життям нічого не загрожувало.

Фото: Facebook Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu