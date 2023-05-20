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В Польше нашли упавшую полгода назад боеголовку российской ракеты

20 мая 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Польше нашли упавшую полгода назад боеголовку российской ракеты
В Польше обнаружили боеголовку российской ракеты. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Польше нашли боеголовку упавшей в декабре прошлого года российской ракеты. Опасную находку обнаружили под Быдгощом.

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот сообщил, что боеголовка была сделана из бетона. Об этом пишет издание Polsat News.

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"Что касается боеголовки — она найдена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона", — сказал Павел Шрот.

Глава польской канцелярии также сообщил, что у боеголовки не было взрывчатки. Польский чиновник при этом пошутил, что найденная ракета является продуктом российской технологической мыслия.

"Эта ракета не может лететь без боеголовки, поэтому кто-то встроил туда такую вершину российской технологической мысли", — говорится в сообщении.

Шрот также добавил, что, скорее всего, ракета попала в воздушное пространство Польши случайно, хотя он в этой области не специалист и не может говорить об этом с уверенностью.

Спасательные службы Польши работают на месте. Фото: РАР

Согласно опубликованным в начале мая данным Технологического института ВВС Польши ракета, упавшая под Быдгощем в декабре 2022 года, оказалась российской. Позже, 11 мая, министр обороны Польши Мариуш Блащак официально заявил, что российская крылатая ракета пролетела над территорией страны более 400 км и упала в 15 км от Быдгоща.

Напомним, Российская Федерация производит до 35 ракет Х-101, 25 "Калибров" и двух "Кинжалов" в месяц. "Калибры" они завозят по железной дороге в Крым дважды в месяц. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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