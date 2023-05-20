У Польщі знайшли боєголовку російської ракети, що впала півроку тому
У Польщі знайшли боєголовку російської ракети, яка впала у грудні минулого року. Небезпечну знахідку виявили під Бидгощем.
Глава канцелярії президента Польщі Павел повідомив, що боєголовка була зроблена з бетону. Про це пише видання Polsat News.
"Що стосується боєголовки - вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону", — сказав Павел Шрот.
Глава польської канцелярії також повідомив, що боєголовка не мала вибухівки. Польський чиновник при цьому пожартував, що знайдена ракета є продуктом російської технологічної думки.
"Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки", — йдеться в повідомленні.
Шрот також додав, що швидше за все ракета потрапила в повітряний простір Польщі випадково, хоча він у цій галузі не фахівець і не може говорити про це з упевненістю.
Згідно з опублікованими на початку травня даними Технологічного інституту ВПС Польщі ракета, яка впала під Бидгощем у грудні 2022 року виявилася російською. Пізніше, 11 травня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно заявив, що російська крилата ракета пролетіла над територією країни понад 400 км і впала за 15 км від Бидгоща.
Нагадаємо, Російська Федерація виготовляє до 35 ракет Х-101, 25 "Калібрів" та двох "Кинджалів" на місяць. "Калібри" вони завозять залізницею у Крим двічі на місяць. Таке повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.