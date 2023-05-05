Снос памятника Красной армии в Польше. Фото: Институт памяти в Польше

Памятник благодарности Красной армии в польском городе Глубчице был снесен местными властями. Решение принято после обращения президента Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает издание RMF24.

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Снос памятника в Польше

"1945 год в Польше, на Опольщине, в других регионах, не был годом столкновения между поработителями и освободителями. Это не был год столкновения между добром и злом, а год столкновения между злом и злом, между поработителями и поработителями, будь то немецкие национал-социалисты или советские коммунисты. С 1939 года они хотели уничтожить Польшу, они хотели уничтожить Центральную Европу", — сказал директор Института памяти Кароль Навроцкий.

Обелиск, расположенный на перекрестке улиц Марии Склодовской-Кюри и Жеромского, был построен в 1945 году в честь 676 советских солдат, погибших при освобождении города в том же году.

Согласно документации Польского Красного Креста, в 1952 году в Глубчицах были проведены эксгумации останков красноармейцев, и захоронений на этом месте не осталось.

Президент Института национальной памяти указал на случай, когда один из подобных памятников был отреставрирован с помощью субсидий Европейского Союза. Он выразил возмущение этим фактом и подчеркнул, что подобные памятники совместимы только с ценностями коммунистических фракций.

Памятник благодарности Красной армии в Польше. Фото: Институт памяти Польши

Памятник благодарности Красной армии в Польше. Фото: Институт памяти Польши

Напомним, что 286 народных депутатов поддержали законопроект под неофициальным названием "антипушкин". Этот законодательный акт упрощает процесс демонтажа российских памятников на территории Украины.