Знесення пам'ятника Червоної армії у Польщі. Фото: Інститут пам'яті у Польщі

Пам'ятник подяки Червоній армії у польському місті Глубчиці було знесено місцевою владою. Рішення ухвалено після звернення президента Інституту національної пам'яті Польщі Кароля Навроцького.

Про це повідомляє видання RMF24.

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Знесення пам'ятника у Польщі

"1945 рік у Польщі, на Опольщині, в інших регіонах, не був роком зіткнення між поневолювачами й визволителями. Це не був рік зіткнення між добром і злом, а рік зіткнення між злом і злом, між поневолювачами й поневолювачами, чи то були німецькі націонал-соціалісти, чи радянські комуністи. З 1939 року вони хотіли знищити Польщу, вони хотіли знищити Центральну Європу", — сказав директор Інституту пам'яті Кароль Навроцький.

Обеліск, розташований на перехресті вулиць Марії Склодовської-Кюрі та Жеромського, був збудований у 1945 році на честь 676 радянських солдатів, які загинули при звільненні міста того ж року.

Згідно з документацією Польського Червоного Хреста, 1952 року в Глубчицях було проведено ексгумацію останків червоноармійців, і поховань на цьому місці не залишилося.

Президент Інституту національної пам'яті вказав на випадок, коли одну з таких пам'яток було відреставровано за допомогою субсидій Європейського Союзу. Він висловив обурення цим фактом і наголосив, що подібні пам'ятники сумісні лише з цінностями комуністичних фракцій.

Пам'ятник подяки Червоної армії у Польщі. Фото: Інститут пам'яті Польщі

Пам'ятник подяки Червоної армії у Польщі. Фото: Інститут пам'яті Польщі

Нагадаємо, що 286 народних депутатів підтримали законопроєкт під неофіційною назвою "антипушкін". Цей законодавчий акт полегшує процес демонтажу російських пам'яток на території України.