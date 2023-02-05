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В Польше построят стену на границе с россией: строительство начнется уже через несколько недель

5 февраля 2023 14:23
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Строительство начнется уже в марте — Польша возведет стену на границе с Калининградской областью
Ограждение должно охватить примерно 200 км сухопутной границы
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В марте Польша планирует приступить к строительству электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Подрядчик уже получает проект, который передается на утверждение в пограничную службу.

Об этом пишет "Польское радио".

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В марте планируется начать строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Как рассказала лейтенант пограничной службы Анна Михальская, электронная система на участке из Калининградской области должна охватить около 200 км сухопутной границы.

Подрядчик уже получает проект, который передается на утверждение в пограничную службу.

Благодаря системе датчиков и камер можно провести мониторинг границы круглосуточно вне зависимости от погодных условий. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать на реальную остановку людей.

В прошлом году польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения с россией.

Напомним, недавно стало известно, что Греция начала строить забор на границе с Турцией. Строительство пройдет по всей протяженности реки Еврос. Именно в этой реке греческая полиция предотвратила незаконное вторжение в страну 256 тысяч нелегальных иммигрантов.

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