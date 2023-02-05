Строительство начнется уже в марте — Польша возведет стену на границе с Калининградской областью

В Польше построят стену на границе с россией: строительство начнется уже через несколько недель
В марте Польша планирует приступить к строительству электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Подрядчик уже получает проект, который передается на утверждение в пограничную службу.
Об этом пишет "Польское радио".
-
Готов ли Алексей Резников уйти в отставку: что ответил министр обороны
-
В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали
-
Министр обороны Резников рассказал, как Украина готовится к новому наступлению россии
-
В Одессу привозят генераторы со всей Украины, — Максим Марченко.
-
Украинские медики извлекли из тела раненого бойца гранату, которая не разорвалась
-
До пятницы графики отключений будут 2 через 10, — глава НЭК Укрэнерго
-
В Дубае умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
-
Алексей Резников рассказал об одном из ключевых направлений работы Минобороны
-
От границы Беларуси с Украиной отвели 12 российских вертолетов, — Гаюн
-
Потребление увеличивается: в Укрэнерго рассказали, какая ситуация с электроэнергией
Что известно
В марте планируется начать строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Как рассказала лейтенант пограничной службы Анна Михальская, электронная система на участке из Калининградской области должна охватить около 200 км сухопутной границы.
Подрядчик уже получает проект, который передается на утверждение в пограничную службу.
Благодаря системе датчиков и камер можно провести мониторинг границы круглосуточно вне зависимости от погодных условий. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать на реальную остановку людей.
В прошлом году польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения с россией.
Напомним, недавно стало известно, что Греция начала строить забор на границе с Турцией. Строительство пройдет по всей протяженности реки Еврос. Именно в этой реке греческая полиция предотвратила незаконное вторжение в страну 256 тысяч нелегальных иммигрантов.