Будівництво розпочнеться вже у березні — Польще зведе стіну на кордоні з Калінінградською областю

Загорожа має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону

У березні Польща планує розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби.

Про це пише "Польске радіо".

Що відомо

У березні планують розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Як розповіла лейтенант прикордонної служби Анна Міхальська, електронна система на ділянці з Калінінградської області має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону.

Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби.

Завдяки системі датчиків і камер можна здійснити моніторинг кордону цілодобово незалежно від погодних умов. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати на реальну зупинку людей.

Торік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину з росією.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Греція почала будувати паркан на кордоні з Туреччиною. Будівництво пройде по всій довжині річки Еврос. Саме в цій річці грецька поліція запобігла незаконному вторгненню в країну 256 тисяч нелегальних іммігрантів.