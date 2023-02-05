Будівництво розпочнеться вже у березні — Польще зведе стіну на кордоні з Калінінградською областю

У Польщі зведуть стіну на кордоні з росією: будівництво розпочнеться вже за кілька тижнів
У березні Польща планує розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби.
Про це пише "Польске радіо".
-
Окупанти обстріляли Чорнобаївку: пошкоджено шість житлових будинків, є поранений
-
Чи готовий Олексій Резніков піти у відставку: що відповів міністр оборони
-
В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі поді
-
Міністр оборони Резніков розповів, як Україна готується до нового наступу росії
-
До Одеси привозять генератори з усієї України, — Максим Марченко
-
Українські медики витягли з тіла пораненого бійця гранату, яка не розірвалась
-
До п'ятниці графіки відключень будуть 2 через 10, — голова НЕК "Укренерго"
-
У Дубаї помер експрезидент Пакистану Первез Мушарраф
-
Олексій Резніков розповів про один з ключових напрямів роботи Міноборони
-
Від кордону Білорусі з Україною відвели 12 російських гелікоптерів, — Гаюн
Що відомо
У березні планують розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю. Як розповіла лейтенант прикордонної служби Анна Міхальська, електронна система на ділянці з Калінінградської області має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону.
Підрядник вже отримує проєкт, який передається на затвердження до прикордонної служби.
Завдяки системі датчиків і камер можна здійснити моніторинг кордону цілодобово незалежно від погодних умов. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати на реальну зупинку людей.
Торік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину з росією.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Греція почала будувати паркан на кордоні з Туреччиною. Будівництво пройде по всій довжині річки Еврос. Саме в цій річці грецька поліція запобігла незаконному вторгненню в країну 256 тисяч нелегальних іммігрантів.