В Португалии мужчина с ножом ворвался в исламский центр, есть погибшие
Во вторник, 28 марта, в столице Португалии Лиссабоне мужчина с ножом напал на мусульманский центр Ismaili Center. В результате ножевой атаки две женщины погибли и еще два человека получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
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Что известно
Известно, что около 11:30 мужчина, вооруженный ножом, вероятно это был афганский беженец, вошел в центр в Лиссабоне и напал на находившихся там людей.
Португальская полиция подстрелила предполагаемого нападающего после того, как он отказался отдать большой нож и начал приближаться к стражам порядка. Официальные лица сообщили, что его задержали и доставили в больницу.
"Похоже, это был единичный акт, но обстоятельства и мотивы расследуются", — сказал журналистам министр внутренних дел Хосе Луис Карнейро.
Напомним, сегодня, 25 марта, на станции метро в столице Финляндии Хельсинки неизвестный напал на члена финского парламента Бена Зысковича. Агрессивный мужчина ударил законодателя в лицо и свалил на землю.
"Муж начал кричать о НАТО, как он хотел бы меня убить и толкнуть под метро, которое было за моей спиной. После этого он ударил меня рукой по лицу, худшего не произошло", — рассказал Зискович.
Фото: Reuters