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У Португалії чоловік з ножем увірвався в ісламський центр, є загиблі

28 березня 2023 20:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Правоохоронці на місці події
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У вівторок, 28 березня у столиці Португалії Лісабоні чоловік з ножем напав на мусульманський центр Ismaili Center. Внаслідок ножової атаки дві жінки загинули і ще двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Відомо, що близько 11:30 чоловік, озброєна ножем, ймовірно це був афганський біженець, увійшов до центру в Лісабоні і напав на людей, які там перебували. 

Португальська поліція підстрелила ймовірного нападника після того, як він відмовився віддати великий ніж і почав наближатися до правоохоронців. Офіційні особи повідомили, що його затримали та доправили до лікарні.

"Здається, це був одиничний акт, але обставини та мотиви розслідуються", — сказав журналістам міністр внутрішніх справ Хосе Луїс Карнейро.

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, на станції метро у столиці Фінляндії Гельсінкі невідомий напав на члена фінського парламенту Бена Зисковіча. Агресивний чоловік ударив законодавця в обличчя та повалив на землю. 

"Чоловік почав кричати про НАТО, як він хотів би мене вбити та штовхнути під метро, яке було за моєю спиною. Після цього він вдарив мене рукою по обличчю, гіршого не сталося", — розповів Зискович.

Фото: Reuters

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