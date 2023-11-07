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В посольстве Канады в Нигерии произошел взрыв — есть погибшие и раненые

7 ноября 2023 08:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрыв в посольстве Канады 6 ноября — сколько людей погибло
Взрыв в посольстве Канады в Нигерии. Фото: скриншот с видео соцсетей
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Канаде начали расследование по взрыву в своем посольстве в Нигерии из-за которого погибли два человека. Это произошло утром 7 ноября в столице страны.

Такую информацию подтвердила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в своем Twitter.

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Что известно по состоянию на сейчас

"Мы можем подтвердить, что произошел взрыв в нашей Верховной комиссии в Нигерии. Пожар ликвидирован, и мы работаем над тем, чтобы пролить свет на то, что привело к этой ситуации. Выражаю искренние соболезнования семьям двух погибших в этой трагедии", — подчеркнула дипломат.

подтверждение от Мелони
Скриншот сообщения из Twitter Мелани Джоли

Как пишет Reuters, по словам спикера президента Нигерии Бола Тинубу, в Верховной комиссии Канады произошел пожар, в результате которого погибли и пострадали люди. После этого комиссия сообщила, что временно приостанавливает свою работу.

Кем были погибшие

Также представитель Государственного агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Абудже Нкечи Иса заявила, что пожар произошел утром, когда рабочие обслуживали генераторы, пишет abc news.

Она отметила, что двое погибших были нигерийцами по обслуживанию.

Как случился пожар

"Пожар произошел, когда взорвался бак с дизельным топливом в строении генератора, который содержал 2000 литров", — рассказала Иса.

Она добавила, что другие двое работников по обслуживанию получили существенные ожоги.

Ранее Соединенные Штаты и Великобритания сообщили о "повышенной угрозе большим отелям в крупных городах Нигерии". Также страны предостерегли от путешествий в наиболее густонаселенную страну Африки.

Напомним, в результате подрыва гранаты в Киеве погиб военнослужащий Геннадий Частяков. Кроме того, тяжело травмирован его 13-летний сын.

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