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У посольстві Канади в Нігерії стався вибух — є загиблі та поранені

7 листопада 2023 08:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибух у посольстві Канади 6 листопада — скільки людей загинуло
Вибух у посольстві Канади в Нігерії. Фото: скриншот з відео соцмереж
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Канаді розпочали розслідування щодо вибуху в своєму посольстві в Нігерії, через який загинуло двоє людей. Це сталося вранці 7 листопада у столиці країни. 

Таку інформацію підтвердила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі у своєму Twitter.

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Що відомо станом на зараз

"Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію. Висловлюю щирі співчуття сім'ям двох загиблих у цій трагедії", — наголосила дипломатка.

підтвердження від Мелоні
Скриншот допису з Twitter Мелані Джолі

Як пише Reuters, за словами речника президента Нігерії Бола Тінубу, у Верховній комісії Канади сталася пожежа, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Після цього комісія повідомила, що тимчасово зупиняє свою роботу. 

Ким були загиблі

Також речниця Державного агентства з управління надзвичайними ситуаціями в Абуджі Нкечі Іса заявила, що пожежа сталася вранці, коли робітники обслуговували генератори, пише abc news.

Вона зазначила, що двоє загиблих були нігерійцями з обслуговування.

Як сталася пожежа

"Пожежа сталася, коли вибухнув бак з дизельним паливом у будові генератора, який містив 2000 літрів", — розповіла Іса.

Вона додала, що інші двоє працівників з обслуговування отримали суттєві опіки. 

Раніше Сполучені Штати та Велика Британія повідомили про "підвищену загрозу для великих готелів у великих містах Нігерії". Також країни застерегли від подорожів до найбільш густонаселеної країни Африки.

Нагадаємо, внаслідок підриву гранати у Києві загинув військовослужбовець Геннадій Частяков. Крім того, важко травмований його 13-річний син.

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