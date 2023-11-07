Вибух у посольстві Канади 6 листопада — скільки людей загинуло

Вибух у посольстві Канади в Нігерії. Фото: скриншот з відео соцмереж

У Канаді розпочали розслідування щодо вибуху в своєму посольстві в Нігерії, через який загинуло двоє людей. Це сталося вранці 7 листопада у столиці країни.

Таку інформацію підтвердила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі у своєму Twitter.

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Що відомо станом на зараз

"Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло на те, що спричинило цю ситуацію. Висловлюю щирі співчуття сім'ям двох загиблих у цій трагедії", — наголосила дипломатка.

Скриншот допису з Twitter Мелані Джолі

Як пише Reuters, за словами речника президента Нігерії Бола Тінубу, у Верховній комісії Канади сталася пожежа, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Після цього комісія повідомила, що тимчасово зупиняє свою роботу.

Canadian Embassy, Opposite Ship House , Federal Ministry of Defence , Abuja is on fire 🔥 pic.twitter.com/XT9OQmojT8 — Dadá Ärmänï (@Spiritual_01) November 6, 2023

Ким були загиблі

Також речниця Державного агентства з управління надзвичайними ситуаціями в Абуджі Нкечі Іса заявила, що пожежа сталася вранці, коли робітники обслуговували генератори, пише abc news.

Вона зазначила, що двоє загиблих були нігерійцями з обслуговування.

Як сталася пожежа

"Пожежа сталася, коли вибухнув бак з дизельним паливом у будові генератора, який містив 2000 літрів", — розповіла Іса.

Вона додала, що інші двоє працівників з обслуговування отримали суттєві опіки.

Раніше Сполучені Штати та Велика Британія повідомили про "підвищену загрозу для великих готелів у великих містах Нігерії". Також країни застерегли від подорожів до найбільш густонаселеної країни Африки.

Нагадаємо, внаслідок підриву гранати у Києві загинув військовослужбовець Геннадій Частяков. Крім того, важко травмований його 13-річний син.