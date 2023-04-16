В Праге началась антиправительственная демонстрация: детали
Сегодня, 16 апреля, в столице Чехии началась антиправительственная демонстрация. Она организована непарламентской политической партией "Право, Уважение, Профессионализм".
Об этом сообщает Radio Prague International.
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Демонстранты собрались на Вацлавской площади.
Официально партия "Право, Уважение, Профессионализм" была зарегистрирована в 2022 году. Демонстранты, присутствовавшие в центре Праги, принесли с собой чешские государственные флаги и транспаранты с лозунгами, направленными против действующего правительства под руководством премьер-министра Петра Фиалы.
По словам главы партии Индржиха Райхла, его сторонники намерены осуществить блокаду правительственных учреждений. После завершения митинга запланирован марш в штаб-квартиру кабинета министров.
Надписи на транспарантах людей:
- когда несправедливость станет законом, сопротивление станет обязанностью;
- люди не должны бояться своего правительства, а правительство должно бояться своего народа;
- генеральная забастовка;
- дайте миру шанс;
- нет войне.
В начале демонстрации прозвучала благодарность в адрес участников за то, что они пришли протестовать против "фиолетовой нужды".
Лидер партии заявил под лозунгом "Чехия против нищеты", что все собравшиеся на площади выступают в защиту страны:
"С помощью ненасильственного гражданского протеста мы хотим сместить коалиционное правительство Петра Фиалы".
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