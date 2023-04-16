В Праге началась антиправительственная демонстрация: детали

Люди устроили антиправительственную демонстрацию в Чехии. Фото: google.com

Сегодня, 16 апреля, в столице Чехии началась антиправительственная демонстрация. Она организована непарламентской политической партией "Право, Уважение, Профессионализм".

Об этом сообщает Radio Prague International.

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Демонстранты собрались на Вацлавской площади.

Официально партия "Право, Уважение, Профессионализм" была зарегистрирована в 2022 году. Демонстранты, присутствовавшие в центре Праги, принесли с собой чешские государственные флаги и транспаранты с лозунгами, направленными против действующего правительства под руководством премьер-министра Петра Фиалы.

По словам главы партии Индржиха Райхла, его сторонники намерены осуществить блокаду правительственных учреждений. После завершения митинга запланирован марш в штаб-квартиру кабинета министров.

Надписи на транспарантах людей:

когда несправедливость станет законом, сопротивление станет обязанностью;

люди не должны бояться своего правительства, а правительство должно бояться своего народа;

генеральная забастовка;

дайте миру шанс;

нет войне.

В начале демонстрации прозвучала благодарность в адрес участников за то, что они пришли протестовать против "фиолетовой нужды".

Лидер партии заявил под лозунгом "Чехия против нищеты", что все собравшиеся на площади выступают в защиту страны:

"С помощью ненасильственного гражданского протеста мы хотим сместить коалиционное правительство Петра Фиалы".

Напомним, президент Чехии Петр Павел выразил свое мнение о видео, на котором казнят украинского военнопленного. Если это видео подтвердится как правдивое, то Россия должна быть приравнена к ИГИЛ.

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