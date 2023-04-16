У Празі розпочалася антиурядова демонстрація: деталі

Люди влаштували антиурядову демонстрацію в Чехії. Фото: google.com

Сьогодні, 16 квітня, у столиці Чехії розпочалася антиурядова демонстрація. Вона організована непарламентською політичною партією "Право, Повага, Професіоналізм".

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Демонстранти зібралися на Вацлавській площі.

Офіційно партія "Право, Повага, Професіоналізм" була зареєстровано 2022-го року. Демонстранти, присутні в центрі Праги, принесли з собою чеські державні прапори і транспаранти з гаслами, спрямованими проти чинного уряду під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали.

За словами голови партії Їндржиха Райхла, його прихильники мають намір здійснити блокаду урядових установ. Після завершення мітингу заплановано марш до штаб-квартири кабінету міністрів.

Написи на транспарантах людей:

коли несправедливість стане законом, опір стане обов'язком;

люди не повинні боятися свого уряду, а уряд повинен боятися свого народу;

генеральний страйк;

дайте світу шанс;

ні війні.

На початку демонстрації прозвучала подяка на адресу учасників за те, що вони прийшли протестувати проти "фіолетової потреби".

Лідер партії заявив під гаслом "Чехія проти злиднів", що всі, хто зібрався на площі, виступають на захист країни:

"За допомогою ненасильницького громадянського протесту ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали".

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