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У Празі розпочалася антиурядова демонстрація: деталі

16 квітня 2023 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Празі розпочалася антиурядова демонстрація: деталі
Люди влаштували антиурядову демонстрацію в Чехії. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 квітня, у столиці Чехії розпочалася антиурядова демонстрація. Вона організована непарламентською політичною партією "Право, Повага, Професіоналізм".

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Деталі

Демонстранти зібралися на Вацлавській площі. 

Офіційно партія "Право, Повага, Професіоналізм" була зареєстровано 2022-го року. Демонстранти, присутні в центрі Праги, принесли з собою чеські державні прапори і транспаранти з гаслами, спрямованими проти чинного уряду під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали.

За словами голови партії Їндржиха Райхла, його прихильники мають намір здійснити блокаду урядових установ. Після завершення мітингу заплановано марш до штаб-квартири кабінету міністрів.

Написи на транспарантах людей:

  • коли несправедливість стане законом, опір стане обов'язком;
  • люди не повинні боятися свого уряду, а уряд повинен боятися свого народу;
  • генеральний страйк;
  • дайте світу шанс;
  • ні війні.

На початку демонстрації прозвучала подяка на адресу учасників за те, що вони прийшли протестувати проти "фіолетової потреби".

Лідер партії заявив під гаслом "Чехія проти злиднів", що всі, хто зібрався на площі, виступають на захист країни:

"За допомогою ненасильницького громадянського протесту ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали".

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел висловив свою думку про відео, на якому страчують українського військовополоненого. Якщо це відео підтвердиться як правдиве, то Росія має бути прирівняна до ІДІЛ.

Також ми писали, що міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що не має заперечень проти того, аби припинення повномасштабних бойових дій в Україні відбулося за посередництва Китаю.

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