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В Праге будут судить учительницу, которая оправдывала агрессию РФ

28 апреля 2023 10:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Праге будут судить учительницу, которая оправдывала агрессию РФ
Учительница с Праги. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Чехии начинается судебное разбирательство в отношении бывшей учительницы чешского языка Мартины Беднаровой, которую обвиняют в оправдании агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Novinky.

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Глава окружной прокуратуры столичного района Праги выдвинул обвинения против учительницы за содержащее элементы преступления, сомнения, одобрения и оправдания геноцида. Если будет доказано обвинение, ей грозит от полугода до трех лет тюремного заключения.

Ситуация стала известна благодаря ученикам, которые возмущались и пытались спорить с учительницей. Доказательством стал эпизод продолжительностью 18 минут, записанный одним из учеников, в котором Беднарова рассказывала восьмиклассникам, что в Киеве "войны нет", а на самом деле украинские военные "истребляют русскоязычных жителей Донбасса". Она убеждала детей, что Киева война совсем не коснулась, потому что есть свежие фотографии из города, где он "выглядит так, как будто там ничего не происходит".

После публикации записи ситуация получила огласку, учительницу сначала отстранили, а в мае уволили. Беднарова попыталась обжаловать увольнение, но суд вынес решение в пользу школы, считая, что учительница нарушила принципы педагогической работы и транслировала собственные суждения или полностью ложные факты.

 Беднарова отрицает распространение неправды и утверждает, что "только рассказывала ученикам факты", а записанный фрагмент вырван из контекста.

Напомним, что следователи Первомайщины объявили подозрение мужчине за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

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