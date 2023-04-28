У Празі судитимуть вчительку, яка виправдовувала агресію РФ

Вчителька із Праги. Фото: росЗМІ

У Чехії розпочинається судовий розгляд щодо колишньої вчительки чеської мови Мартіни Беднарової, яку звинувачують у виправданні агресії Росії проти України.

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Вчителька з Праги звинувачується у виправданні агресії РФ

Глава окружної прокуратури столичного району Праги висунув звинувачення проти вчительки за елементи злочину, сумніви, схвалення та виправдання геноциду. Якщо буде доведено звинувачення, їй загрожує від пів року до трьох років ув'язнення.

Ситуація стала відома завдяки учням, які обурювалися та намагалися сперечатися з вчителькою. Доказом став епізод тривалістю 18 хвилин, записаний одним із учнів, у якому Беднарова розповідала восьмикласникам, що у Києві "війни немає", а насправді українські військові "винищують російськомовних мешканців Донбасу". Вона переконувала дітей, що Києва війна зовсім не торкнулася, бо є свіжі світлини з міста, де він "виглядає так, ніби там нічого не відбувається".

Після публікації запису ситуація набула розголосу, вчительку спочатку усунули, а у травні звільнили. Беднарова спробувала оскаржити звільнення, але суд виніс ухвалу на користь школи, вважаючи, що вчителька порушила принципи педагогічної роботи і транслювала власні судження або цілком хибні факти.

Беднарова заперечує поширення неправди та стверджує, що "тільки розповідала учням факти", а записаний фрагмент вирваний із контексту.

Нагадаємо, що слідчі Первомайщини оголосили підозру чоловікові за підтримку збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує 5 років позбавлення волі.