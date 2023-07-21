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В Праге засудили мужчину, который пробивал шины авто с украинскими номерами

21 июля 2023 13:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Праге засудили мужчину, который пробивал шины авто с украинскими номерами
Женщина возле автомобиля со спущенной шиной. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Праге парижанин пробивал дрелью шины автомобилям с украинскими номерами. Суд оштрафовал злоумышленника на 100 000 крон (около 4 200 евро).

Об этом сообщает Czech Radio.

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Пробивал шины украинским авто

Как известно, полиция задержала парижанина еще в сентябре прошлого года после совершения очередного преступления. По данным правоохранителей, с середины апреля до начала сентября 2022 года он с помощью дрели повредил 35 шин в двух десятках автомобилей с украинскими номерами, припаркованными в двух районах Праги.

За порождение чужого имущества на почве ненависти по национальным мотивам обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, однако суд оштрафовал его на 100 000 крон (около 4 200 евро).

Напомним, недавно в Польше супруги в возрасте 25-27 лет публично оскорбляли украинку из-за ее национальности. Мужчина и женщина были пьяны и агрессивны: чуть не избили тернополянку и ее троих детей.

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