В Праге засудили мужчину, который пробивал шины авто с украинскими номерами

Женщина возле автомобиля со спущенной шиной. Фото: google

В Праге парижанин пробивал дрелью шины автомобилям с украинскими номерами. Суд оштрафовал злоумышленника на 100 000 крон (около 4 200 евро).

Об этом сообщает Czech Radio.

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Пробивал шины украинским авто

Как известно, полиция задержала парижанина еще в сентябре прошлого года после совершения очередного преступления. По данным правоохранителей, с середины апреля до начала сентября 2022 года он с помощью дрели повредил 35 шин в двух десятках автомобилей с украинскими номерами, припаркованными в двух районах Праги.

За порождение чужого имущества на почве ненависти по национальным мотивам обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, однако суд оштрафовал его на 100 000 крон (около 4 200 евро).

Напомним, недавно в Польше супруги в возрасте 25-27 лет публично оскорбляли украинку из-за ее национальности. Мужчина и женщина были пьяны и агрессивны: чуть не избили тернополянку и ее троих детей.