У Празі засудили чоловіка, який пробивав шини авто з українськими номерами

Жінка біля авто зі спущеною шиною. Фото: google

У Празі парижанин пробивав дрилем шини автомобілям з українськими номерами. Суд оштрафував зловмисника на 100 000 крон (близько 4 200 євро).

Про це повідомляє Czech Radio.

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Пробивав шини українським авто

Як відомо, поліція затримала парижанина ще у вересні минулого року безпосередньо після скоєння чергового злочину. За даними правоохоронців, з середини квітня до початку вересня 2022 року він за допомогою дриля пошкодив 35 шин у двох десятків автомобілів з українськими номерами, припаркованими у двох районах Праги.

За породження чужого майна на ґрунті ненависті за національними мотивами обвинуваченому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, проте суд оштрафував його на 100 000 крон (близько 4 200 євро).

Нагадаємо, нещодавно у Польщі подружжя віком 25-27 років привселюдно ображали українку через її національність. Чоловік та жінка були п'яні та агресивні: ледь не побили тернополянку та її трьох дітей.